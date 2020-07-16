Simon Falette: 'Ağrım olsa da derbide oynarım'

Gineli savunmacı Sivasspor maçında sakatlandı ve kenara geldi.



Yapılan tetkiklerde kalçasında ödem olduğu tespit edildi. Simon Falette'in 1 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancak 27 yaşındaki stoper, kritik Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakmak istemiyor.



Sağlık ekibinin derbiye yetiştirmek için seferberlik ilan ettiği Falette, "Ağrım olsa da bu kritik mücadelede sahada olmalıyım" dedi. Teknik heyet son kararını, sağlık ekibinin tavsiyesine göre verecek.





