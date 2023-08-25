Simon Deli tekrardan İstanbulspor'da

Transfer çalışmalarına devam eden İstanbulspor geçtiğimiz sezonu kiralık olarak takımda geçiren Simon Deli transferini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Simon Deli tekrardan İstanbulspor'da
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25 Ağustos 2023 16:33
İstanbulspor geçtiğimiz sezonu takımda geçiren Simon Deli'yi kadrolarına kattıklarını açıkladı.

İstanbulspor yaptığı açıklamada, "Yeniden evine, İstanbulspor'a hoş geldin Simon Deli" ifadelerini kullandı.

10 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon İstanbulspor formasıyla 10 resmi maça çıkan Simon Deli bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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