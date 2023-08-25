Simon Deli tekrardan İstanbulspor'da

İstanbulspor geçtiğimiz sezonu takımda geçiren Simon Deli'yi kadrolarına kattıklarını açıkladı.
İstanbulspor yaptığı açıklamada, "Yeniden evine, İstanbulspor'a hoş geldin Simon Deli" ifadelerini kullandı.
10 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon İstanbulspor formasıyla 10 resmi maça çıkan Simon Deli bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
İstanbulspor yaptığı açıklamada, "Yeniden evine, İstanbulspor'a hoş geldin Simon Deli" ifadelerini kullandı.
10 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon İstanbulspor formasıyla 10 resmi maça çıkan Simon Deli bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.