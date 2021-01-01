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Simmons'dan, Gobert'e DPOY yarışında hiciv: "Beni savunduğunda 42 atmıştım..."

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, Yılın Savunmacısı ödülünü kendisinin kazanması gerektiğine inandığını belirtti ve argümanını desteklemek için bir diğer aday Utah Jazz pivotu Rudy Gobert'e şakayla karışık bir laf attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, Yılın Savunmacısı ödülünü kendisinin kazanması gerektiğine inandığını belirtti ve argümanını desteklemek için bir diğer aday Utah Jazz pivotu Rudy Gobert'e şakayla karışık bir laf attı.

76ers yıldızı, ESPN'den Rachel Nichols'a şunları söyledi:

"Ben birden beşe kadar her pozisyonu savunabilen adamlardan biriyim. Açıkçası, Rudy'ye çok saygı duyarım. Neler yapabildiğini biliyorum. Boyalı alanda harika olduğunu biliyorum ama kendisi herkesi savunmuyor. Beni Utah'ta savunduğu maçta 42 sayı atmıştım. Ki güya skorer değilim. Ama ona saygım çok büyük. Lakin aynı zamanda bence bu yıl bu ödül benim."

Simmons'ın atıfta bulunduğu karşılaşma, 76ers ve Jazz arasında 15 Şubat'ta oynanan karşılaşmaydı. Joel Embiid'in yokluğunda, 24 yaşındaki oyuncu 38 dakikada 42 sayı, 12 asist ve 9 ribaund kaydetmiş, fakat Jazz 134-123 galibiyeti alarak son gülen taraf olmuştu.

Gobert, bu sezon 2.8 blok ortalamasıyla bu alanda yalnızca Indiana Pacers pivotu Myles Turner'ın gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Takımı için büyük bir savunma varlığı olan Gobert, benchte olduğunda Utah ekibi 100 pozisyonda 102.3 savunma reytinginden büyük bir düşüş yaşayarak, potasında 111.6 sayı görüyor.


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