Simmons: "Wizards'ın serbest atış stratejisinden korkmuyorum"

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, Washington Wizards'ın playoff serisinde kendisini kasten serbest atış çizgisine göndermesinden "korkmadığını" söyledi.



Wizards, dün gece Simmons'ın serbest atış çizgisindeki sıkıntısından istifade etmek için bir "Hack-A-Simmons" stratejisi kullanarak, 76ers'ı mağlup etmişti.



Simmons dün gece 122-114 skorla biten 4. maç yenilgisinde, serbest atış çizgisinden 5/11 isabetle oynamıştı. Kariyerinin ilk dört sezonunda %59.7 isabetle oynamış olan Simmons, 2020-21 sezonunu %61.3 isabetle kapatmıştı.



24 yaşındaki oyuncu, Wizards koçu Scott Brooks'un stratejisinden korkmadığını şu şekilde dile getirdi:



"Çıkıp gerektiği gibi, atışımda bulmam gerekiyor. Bu strateji beni korkutmuyor. Kızgın falan değilim. İnsanların bana faul yapmasıyla ilgili cidden endişem yok. Basketbol oynuyoruz."



