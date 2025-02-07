Simmons ve Nets, kontrat feshi üzerinde çalışıyor

Brooklyn Nets ve yıldız oyuncu Ben Simmons, kontrat feshi (buyout) üzerinde görüşmeler yürütüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Simmons ve Nets, kontrat feshi üzerinde çalışıyor
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07 Şubat 2025 14:08
Brooklyn Nets ve yıldız oyuncu Ben Simmons, kontrat feshi (buyout) üzerinde görüşmeler yürütüyor.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Simmons ve Nets arasında yapılan görüşmeler, oyuncunun serbest kalmasını sağlayacak bir anlaşma üzerine odaklanıyor.

Simmons, 2019 yılında Philadelphia 76ers ile imzaladığı beş yıllık 170 milyon dolarlık sözleşmenin son yılına girmiş durumda. Bu sezon için 40.3 milyon dolarlık sona eren bir kontrata sahip.

Charania, Simmons'ın serbest kalması halinde Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Clippers gibi takımların oyuncuya ilgi gösterebileceğini belirtti.

Bu sezon 33 maçta forma giyen Simmons, ortalama 6.2 sayı, 5.2 ribaund ve 6.9 asist ile mücadele ediyor.

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