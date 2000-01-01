Simmons: "Thomas, geleneksel bir point guard olarak CP3'den daha iyi"

Ünlü NBA analisti Bill Simmons, Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas'ın Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul'dan daha iyi olduğunu söyledi.



Bazı insanlar Thomas'ın ne kadar iyi olduğunu açıklamak için modern bir karşılaştırma bulmaya çalıştılar ve çoğu Paul'un en yakın tahmin olacağını kabul etti.



Bununla birlikte, Simmons, "Zeke"in CP3'ten çok daha üstün olduğuna inandığı için bu ifadeye katılmadı ve kendisini şimdiye kadarki en iyi geleneksel point guard olarak tanımladı:



"Sadece istatistiklere bakan ve CP3'nin Isiah Thomas'dan daha iyi olduğunu söyleyen insanlar var, ama bu doğru değil. Isiah'nın Paul'den daha iyi olduğunu biliyorum, adamı izledim. Muhtemelen şimdiye kadarki en iyi geleneksel PG o, Bad Boys'un şampiyonluk kazanması için skorerliğinden feda etmişti. Her maç istese 26-28 sayı ortalama yakalayabilirdi."



Thomas, kariyerinde maç başına 19.2 sayı, 9.3 asist ve 1.9 top çalma ortalamaları yakaladı. Paul'un kariyer ortalamaları ise 18.5 sayı, 9.5 asist ve 2.2 top çalma şeklinde.



