Simmons, takas söylentileri hakkında: "Böyle şeyler olur.."

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, adını James Harden'la ilgili takas söylentilerinde duyması hakkında konuştu.



24 yaşındaki oyuncu, söylentilerin yatışması sonrası, The Athletic'den Derek Bodner'a şu açıklamaları yaptı:



"Bu bir iş. Böyle şeyler olur. Kontrol edebileceğim tek şey antrenmanlarıma, maçlara ve günlük işlerime yaklaşma biçimimdir. Yalnızca profesyonel olmaya, doğru şeyi yapmaya ve ekibimin kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyorum.



Çok şanslı biriyim. Sevdiğim oyunu dünyanın en üst seviyesinde oynayabiliyorum. Dünyada çok daha kötü şeyler oluyor. Bana bu oyunu bir daha asla oynamayacağımı söyleseniz, bu tamamen farklı bir hikaye olurdu."



Son takas söylentileri nedeniyle, ortak tahmin, Simmons'ın ekibiyle mutsuz olduğu üzerineydi. Ancak Simmons bunu yalanlayarak, Philadelphia'da mutlu olup olmadığı sorulduğunda, "Elbette mutluyum" yanıtını verdi.



