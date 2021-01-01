Simmons takas edilse de, kesilen maaşını geri alamayacak!

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, kaçırdığı maçlar için kesilen parasını geri alamayacağı bildirildi.



Sezon öncesi kampı boykot eden Avustralyalı NBA yıldızının, bir daha 76ers ekibinde forma giymek veya takım arkadaşı Joel Embiid ile aynı sahayı paylaşmak istemediği belirtilmişti.



Sixers'ın geçtiğimiz gece Toronto Raptors'a karşı oynadığı hazırlık maçında, Simmons takımla beraber değildi ve ESPN, yıldız oyuncunun bu maçı kaçırdığı için yaklaşık 494 bin dolar para cezasına çarptırılacağını bildirdi. Aynı ceza, Simmons'ın bundan sonra kaçırdığı her maç için (hazırlık maçları ve normal sezon maçları da dahil) aynı şekilde uygulanmaya devam edilecek.



ESPN'e göre Simmons, istediği takası sonunda garanti altına alsa bile, bu parayı otomatik olarak geri alamayacak:



"Simmons parasının bir kısmını veya tamamını, ancak 76ers'la anlaşmaya vararak geri alabilecek. Ve ekip bunu yapmaya pek hevesli yaklaşmayacaktır."



Simmons'ın ceza parasının, Philadelphia'nın kendisine geçtiğimiz hafta sonu ödemeyi reddettiği 11.4 milyon doları tutan, emanet hesabından çekileceği bildirildi.



Ben, sezonun başlangıcından bir ay sonra takas edilirse, maaşından 7.2 milyon dolarlık bir miktarı kaybetmiş olacak.



