"Simmons takas edilirse, birkaç haftaya oynamaya hazır" iddiası!

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın yeni bir takıma takas edildiği takdirde, "birkaç hafta içinde" oynamaya hazır olacağı iddia edildi.



2021 playofflarında gösterdiği kötü performansın ardından Simmons, 76ers ile bağlarını koparmış ve takasını talep etmişti. Ardından takım başkanı Daryl Morey, aylarca kendisini göndermek için en iyi karşılığı alabileceği takas paketini bulmaya çalıştığı bir süreç başlatmıştı.



The Athletic'ten Sam Amick'in yaptığı açıklamaya göre Simmons'ın kampı, yeni bir takıma takas edilmesi durumunda Simmons'ın dönüşü için birkaç haftalık bir süre verdi:



"Simmons'ın yeni bir takıma gitmesi durumunda, birkaç haftalık yoğun kondisyon ve antrenman çalışmalarının ardından oynamaya hazır olabileceğine dair bir mesaj gönderildi."



"RICH PAUL, YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ"



ESPN'den Adrian Wojnaroski'ye göre Simmons'ın lig genelinde tanınan menajeri Rich Paul, kısa süre önce Morey ve genel menajer Elton Brand ile Avustralyalı oyuncunun geleceğini görüşmek üzere bir araya gelmiş olsa da, her iki taraf da halen Simmons'ın takıma dönmesi konusunda anlaşmaktan oldukça uzakta:



"Paul Sixers'a, Simmons'ın zihinsel sağlık sorunlarının kendisini takımla oynamaktan alıkoymaya devam ettiğini ve Philadelphia'dan takas edilme isteğinin geçerliliğini halen koruduğunu söyledi."



Simmons, 2024-25 sezonu sonuna dek sürecek olan beş yıllık ve 177 milyon dolarlık bir maksimum kontrat imzalamıştı. Sixers ise, 'yüklü' bir karşılık almadıkça Ben'i takas etmeme konusunda ısrarını halen sürdürüyor.



