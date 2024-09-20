"Simmons, şu anda All-Star sezonlarından daha iyi durumda!" iddiası

NBA yetenek koçu Chris Brickley, Brooklyn Nets guardı Ben Simmons'ın All-Star seçildiği sezonlara göre şu anda daha yüksek seviyede performans gösterdiğini iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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'Simmons, şu anda All-Star sezonlarından daha iyi durumda!' iddiası
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20 Eylül 2024 12:03
Son güncelleme 20 Eylül 2024 12:11
NBA yetenek koçu Chris Brickley, Brooklyn Nets guardı Ben Simmons'ın All-Star seçildiği sezonlara göre şu anda daha yüksek seviyede performans gösterdiğini iddia etti.

Brickley, Simmons'ın daha sağlıklı olduğunu ve daha iyi hareket ettiğini, bunun ise oyununda gözle görülür gelişmelere yol açtığını ve sezon başladığında gelişimini göstereceğinden emin olduğunu söyledi:

"Ben oldukça sağlıklı, çok iyi hareket ediyor ve şu anda All-Star sezonlarından daha iyi. Sezonu başladığında bunu kanıtlamış hiçbir oyuncuyla anlaşmamışımdır. Bu konuda bana güvenin."

Yakın zamanda Simmons'la ilgili çok sayıda paylaşımda bulunan Brickley; Nets guardının son birkaç yaz döneminde gelenek haline gelen şut performansı videolarını da takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

New York Post'tan Brian Lewis'in Simmons'ın 5'e 5 çalışmaları için onay aldığına dair raporu.

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