"Simmons sağlıklı olsaydı, Durant Nets'ten ayrılmazdı" iddiası!

Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant'in, Brooklyn Nets'te kalmış olma potansiyelinin Ben Simmons'ın sağlığıyla alakalı olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
'Simmons sağlıklı olsaydı, Durant Nets'ten ayrılmazdı' iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2023 12:11
Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant'in, Brooklyn Nets'te kalmış olma potansiyelinin Ben Simmons'ın sağlığıyla alakalı olduğu iddia edildi.

Çalkantılı 2022-23 sezonu, Kyrie Irving'in Nets'ten ayrılma talebi de dahil olmak üzere önemli oyuncu hareketlerine sahne olmuştu ve yıldız takım arkadaşı olmadan Nets'te kalmak istemeyen Durant de takas arayışına girmişti.

Ancak yakın tarihli bir rapor, koşulların farklı olması durumunda Durant'in ayrılmayı yeniden düşünmüş olabileceğini gösterdi.

New York Post'tan Brian Lewis'in raporu, eğer Simmons geçen sezon sağlıklı olsaydı, Durant'in Irving olmasa bile muhtemelen Nets'te kalmayı tercih edeceğini ileri sürdü.

Durant sonunda Suns'a katılmış olsa da, farklı koşullar altında Brooklyn'de kalma ihtimali, geçtiğimiz yaz yaşanan olaylara ilgi çekici bir değişiklik kattı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery