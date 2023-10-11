Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant'in, Brooklyn Nets'te kalmış olma potansiyelinin Ben Simmons'ın sağlığıyla alakalı olduğu iddia edildi.



Çalkantılı 2022-23 sezonu, Kyrie Irving'in Nets'ten ayrılma talebi de dahil olmak üzere önemli oyuncu hareketlerine sahne olmuştu ve yıldız takım arkadaşı olmadan Nets'te kalmak istemeyen Durant de takas arayışına girmişti.



Ancak yakın tarihli bir rapor, koşulların farklı olması durumunda Durant'in ayrılmayı yeniden düşünmüş olabileceğini gösterdi.



New York Post'tan Brian Lewis'in raporu, eğer Simmons geçen sezon sağlıklı olsaydı, Durant'in Irving olmasa bile muhtemelen Nets'te kalmayı tercih edeceğini ileri sürdü.



Durant sonunda Suns'a katılmış olsa da, farklı koşullar altında Brooklyn'de kalma ihtimali, geçtiğimiz yaz yaşanan olaylara ilgi çekici bir değişiklik kattı.



