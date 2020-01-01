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Simmons: "O kafa yapısıyla, bubble'da başarılı olunamazdı"

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, Orlando bubble'ında 76ers için neyin yanlış gittiğini anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, Orlando bubble'ında 76ers için neyin yanlış gittiğini anlattı.

Simmons, Sixers'ın bu tür bir ortamda rekabet etmek için doğru zihniyette olmadığını iddia etti:

"Bubble'a girip kazanacak bir konumda değildik. Bence zihniyetimiz yerinde değildi. Sorumluluk almak, kazanmanın büyük bir parçasıdır. Yani, eğer hazır değilseniz ve o kimyaya ve sorumluluğa sahip değilseniz, bubble gibi bir ortama gelemezsiniz."

Simmons, mevzubahis sorunu yeni koçu Doc Rivers ile de paylaştığını açıkladı:

"Doc ve ben bunun hakkında konuşmuştuk. Bubble'da başarılı olan takımların birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve bazı şeylerden kendilerini sorumlu tuttuklarını görebiliyordunuz. Şimdi Clippers ile olanları görüyorsunuz mesela, ortaya çıkan şeyleri."

Clippers, sezon boyunca Rivers'ın koçluğu altında büyük kimya sorunlarıyla karşılaşmıştı. Ekip, özellikle Kawhi Leonard ve Paul George için sorumluluk sahibi olmayan bir organizasyon olarak betimlenmişti.

Sixers, eski Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey'yi basketbol operasyonlarının başkanlığına getirerek yönetici ve koçluk kadrosunu yeniden donatmıştı.

Morey dümendeyken Philadelphia, veteran oyuncular Danny Green, Seth Curry'yi eklemiş ve Draft'ta ise Tyrese Maxey'yi seçmişti.


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