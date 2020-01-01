Simmons: "NBA, 2020-21'e 'çok zaman geçmeden' başlama eğiliminde"

Spor analisti Bill Simmons'a göre NBA, 2020-21 sezonuna "çok zaman geçmeden" başlama eğiliminde.



NBA, 2020-21 sezonu için bir başlangıç tarihi belirlemek üzere bu hafta televizyon ortakları ESPN ve Turner ile bir araya gelecek.



Şu anda fikir birliği, 2021-22 sezonunu daha normal bir takvimde tutmak için sezona "çok zaman geçmeden" başlamak üzerine. Lig, taraftarları maç günü geliri için arenalara geri alma olasılığını en üst düzeye çıkarmak için, Şubat veya Mart ayında başlamayı düşünmüştü.



Simmons, bu konuyla ilgili şunları söyledi:



"NBA'in herkesin düşündüğünden çok daha erken başlayabileceğine dair pek çok gösterge var. Bence Noel ideal olur, ama bunu o kadar hızlı toparlayabileceklerini sanmıyorum. Fakat olabilirse, Noel ile Martin Luther King hafta sonu aralığında bir yerlerde olmalı.



Genel düşünce, gelecek sezonun artık mahvolduğu. Çünkü taraftarlar kim bilir ne zaman geri dönecek? Nisan? Mayıs? Kim bilir? Ama sonraki sezonu korumaları gerekiyor. Bu sezona başlamak için ne kadar beklerlerse, o kadar mahvolacak.



Bu yüzden, kendi kendilerini ikna etmeye çalıştıklarını düşündüğüm hamle, ve bu hafta yayın ağlarıyla görüştüklerini de biliyorum, cesur davranarak daha erken başlamaları. 72 maç, 70 maç gibi bir şey yaparsınız. All-Star tatilinden kurtulursunuz."



"AĞUSTOS AYINDA KİMSE TV İZLEMİYOR"



Simmons, NBA'in takvimini ekipleri deplasman gezilerine nasıl göndereceğine yoğunlaştırmaya çalışacağını ve sezonu Temmuz ortasında bitireceklerini öne sürdü:



"Öğrendikleri şey, salgın olsun ya da olmasın, Ağustos ayında kimsenin televizyon izlemediği. Reytingler o kadar iyi olmayacak. Eylül ayı, futbol ligine karşı bir felaket oldu. Ve sonra her dört yılda bir olan seçim gibi şeyler.



Aslında neyin işe yaradığını biliyor musunuz? Finalleri Haziran'da ve ardından ölü sezonu Temmuz'da düzenlemek. O durumda, bu iki ay tamamen sizin oluyor. Buna ya da bunun başka bir versiyonuna dönmek istiyorlar. Bunu yapmak için, gelecek sezonu çok zaman geçmeden başlatmanız lazım.



Ama Mart ya da Nisan'a kadar başlamayacağını düşündüğüm için şaşırdım. Lakin şimdi daha erken olacak gibi görünüyor."



