Simmons: "LeBron'un 2010'daki ilk tercihi, Knicks'ti!"

The Ringer'ın ünlü basketbol analisti Bill Simmons, New York Knicks'in, 2010 serbest oyuncu döneminde Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in ilk tercihi olduğunu açıkladı.



LeBron'un 2010 yazında Miami Heat'e katılma kararı, muhtemelen kariyerinin en büyük hamlesiydi. Heat'te nasıl kazanacağını öğrenen LeBron, tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olarak mirasını güçlendirmişti.



Ve o yaz hangi takıma gideceği önceden bilinmese de, basketbol analisti Simmons, LeBron'un o yaz ilk tercihinin aslen Knicks olduğunu açıkladı:



"Konuştuğum herkesten gördüğüm kadarıyla, Knicks'in ilk tercih olduğu açık. Yarışta sadece Knicks vardı ve onlar da kendi yollarından uzak duramamışlardı."



Knicks kadrosunda o dönem sakatlıktan dönen Tracy McGrady, Nate Robinson ve Wilson Chandler'ın yanı sıra, derinlik konusunda çok az varlıkları vardı.



O zamandan beri, Knicks ekibi hiçbir başarı edinememesinin yanı sıra, Carmelo Anthony dışında büyük oyuncularla anlaşamadı ve pek başarı kazanamadı.



