Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Simmons: "LeBron'un 2010'daki ilk tercihi, Knicks'ti!"

The Ringer'ın ünlü basketbol analisti Bill Simmons, New York Knicks'in, 2010 serbest oyuncu döneminde Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in ilk tercihi olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Ringer'ın ünlü basketbol analisti Bill Simmons, New York Knicks'in, 2010 serbest oyuncu döneminde Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in ilk tercihi olduğunu açıkladı.

LeBron'un 2010 yazında Miami Heat'e katılma kararı, muhtemelen kariyerinin en büyük hamlesiydi. Heat'te nasıl kazanacağını öğrenen LeBron, tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olarak mirasını güçlendirmişti.

Ve o yaz hangi takıma gideceği önceden bilinmese de, basketbol analisti Simmons, LeBron'un o yaz ilk tercihinin aslen Knicks olduğunu açıkladı:

"Konuştuğum herkesten gördüğüm kadarıyla, Knicks'in ilk tercih olduğu açık. Yarışta sadece Knicks vardı ve onlar da kendi yollarından uzak duramamışlardı."

Knicks kadrosunda o dönem sakatlıktan dönen Tracy McGrady, Nate Robinson ve Wilson Chandler'ın yanı sıra, derinlik konusunda çok az varlıkları vardı.

O zamandan beri, Knicks ekibi hiçbir başarı edinememesinin yanı sıra, Carmelo Anthony dışında büyük oyuncularla anlaşamadı ve pek başarı kazanamadı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal