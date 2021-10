Simmons: "LeBron, artık Durant/Giannis seviyesinde değil!"

The Ringer'ın ünlü basketbol analisti Bill Simmons, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ın NBA tarihinde en iyi 10'uncu, şu an ise ligdeki en iyi oyuncu olduğunu söyledi.



Simmons, ESPN'den Zach Lowe'un podcast'i "The Lowe Post"ta konuk oldu ve KD'yi şimdiden NBA tarihinin en iyi 10. oyuncusu olarak gördüğünü açıkladı:



"Geçen sezonki Bucks/Nets serisinde Durant'in inanılmaz olduğunu düşündüm ve onu tüm zamanların listesinde yukarı taşıdım. Onu Shaq (Shaquille O'Neal), Moses (Malone) ve Hakeem'in (Olajuwon) önünde 10. sıraya koydum. Bu dönemdeki şut sokabilme yeteneği, 80'li ve 90'lı yıllardan daha iyi. Durant'in dört yüzüğü olmalıydı."



"LeBRON, KD/GIANNIS SEVİYESİNDE DEĞİL!"



Simmons ayrıca, KD'nin şu anda ligin en iyisi olduğunu ve onun seviyesinde olabilecek tek ismin Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo olduğunu belirtirken, her ikisinin de Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in üzerinde olduğunu sözlerine ekledi:



"LeBron bence en iyi 10 oyuncudan biri. İlk ikide olduğunu söyleyemem. Onun halen Giannis/Durant seviyesinde olduğunu düşünmek, çılgınlık olur. Bence öyle değil.



Şöyle açıklayayım; LeBron, Durant'in geçen yıl Brooklyn'de yaptıklarını yapabilir miydi? Sanmıyorum...



Herkes sakatlandığında, o takımı Durant gibi taşıyabilir miydi? Sanmıyorum...



Peki Giannis'in playoffların son iki serisinde yaptıklarını yapabilir miydi? Sanmıyorum..."