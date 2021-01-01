Simmons: "Kazanmak için buradayım!"

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, dün gece ekibinin Washington Wizards'a karşı 120-95 galibiyete ulaşmasının ardından "kazanmak için burada olduğunu" söyledi.



1. maçta az sayı bulması nedeniyle eleştirilere maruz kalan Simmons, dün geceki 2. maçta 22 sayı, 9 ribaund ve 8 asistle oynamıştı:



"Philly'deki kimseye laf sokmaya falan çalışmıyorum. NBA playofflarında 15 asist ve 15 ribaund kaydetmenin oldukça zor olduğunu düşünmüştüm. Bence bu oldukça etkileyiciydi. Ve kazanmıştık da. Daha ne istiyorsunuz? Kazanmak mı? Ben zaten kazanmak için buradayım ve bunun için her ne yapmam gerekiyorsa yapıyorum. Kimsenin hatasını kanıtlamaya falan çalışmıyorum. Kazanmak için işimi yapmaya çalışıyorum."



"DOC ZATEN OYUNU BİLEN BİR ADAM..."



Koç Doc Rivers, 1. maç performansının ardından Simmons'ı savunmuş ve "Şu ana dek sahip olduğunuz hazinenin farkında değilseniz, o zaman size yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı.



Simmons, kendisini eleştirenlerin basketbolu anlamadığını söyleyen Rivers'ın yorumlarını takdir ettiğini de sözlerine ekledi:



"Basketbolun amacı bu, değil mi? İyi bir maç çıkaran adamlara topu vermeniz gerekir. Doc oyunu bilen biri olduğu için, söylediklerine şaşırmadım. Bu tarz eleştirileri yapan birçok insan, oyunu hiç oynamamış kişiler."



