"Simmons, kariyerinin Embiid'siz daha iyi olacağına inanıyor" iddiası!

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, kariyerinin Joel Embiid olmadan "daha iyi" olacağına inandığı iddia edildi.



Simmons hala 76ers'ın bir üyesi olsa da, takımın antrenman kampına katılmaması beklendiği için ayrılık yakın görünüyor.



The Athletic'ten Sam Amick, Simmons'ın, oyununun uyumlu olmadığını düşündüğü ana yıldız Embiid olmadan 'daha iyi' olduğuna inandığını açıkladı:



"Onun bu duruma nasıl baktığına dair daha çok bilgiye sahip olanlar, Embiid ile artık oynamak istemediğini söylüyorlar. Görünen o ki bu tercihte kişisel bir şey yok, ancak 25 yaşındaki Simmons, başarılı olmak için boyalı alanda potaya giden boş yolları kapattığını düşündüğü Embiid olmadan, kariyerinin daha iyi olacağına açıkça karar vermiş bulunuyor.



Kaynaklara göre, takımın basketbol ekosistemini Embiid'in tarzına göre yapılandırması, onun oynaması gereken biçime uygun değil. Embiid medya gününde muhabirlere Simmons'ı geri istediğini söylese de, bu duyguların karşılıklı olmadığı çok açık."



Kariyeri boyunca iki yönlü dominant bir oyun sergileyen Embiid, geçtiğimiz sezon Sixers'ı Doğu'nun zirvesine taşımış ve MVP tartışmalarında yer almıştı. Simmons ise Yılın Savunmacısı ödülü yarışını, Rudy Gobert'in arkasında ikinci sırada tamamlamıştı.



