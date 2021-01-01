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Simmons'ın talipleri arasında Warriors, Spurs ve Wolves var!

ESPN baş yazarı Zach Lowe, Golden State Warriors, San Antonio Spurs ve Minnesota Timberwolves'un, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons takası üzerine görüşen takımlar arasında yer aldıklarını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN baş yazarı Zach Lowe, Golden State Warriors, San Antonio Spurs ve Minnesota Timberwolves'un, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons takası üzerine görüşen takımlar arasında yer aldıklarını belirtti.

76ers'ın, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ı takas etme arzusundan ötürü, Simmons'ı takas etme sürecinde fazla ilerleme kaydetmediği belirtildi.

Simmons'ın, Lillard ve Bradley Beal'in takas etmeyi tercih ettiklerine dair bir sinyal olmadığı için piyasadaki takas edilebilecek tek All-Star oyuncu olduğu tahmin ediliyor.

Önceki sezon Simmons, maç başına 32.4 dakikada 14.3 sayı, 7.2 ribaund ve 6.9 asist ortalamaları tutturmuştu.


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