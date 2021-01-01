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Simmons için, Philly ile dokuz NBA takımı görüştü!

Dokuz NBA takımının, Ben Simmons için Philadelphia 76ers ile takas görüşmeleri yaptığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dokuz NBA takımının, Ben Simmons için Philadelphia 76ers ile takas görüşmeleri yaptığı bildirildi.

Takas talebi nedeniyle antrenman kampının başlangıcında takıma rapor vermeyen Simmons, bir aydan fazla bir süre ekipten uzak kaldıktan sonra bu hafta Sixers'a yeniden katılmaya hazırlanıyor.

Bleacher Report'tan Jake Fischer'e göre Simmons, Philadelphia'ya dönüşüne rağmen dokuz NBA takımı 76ers ile takas görüşmeleri yaptığı için, halen takas bloğunda:

"Kaynaklara göre Philadelphia'nın farklı derecelerde 'en çok ilgilenen takımlar' listesi, dokuz ekipten oluşuyor. Alfabetik sıraya göre: Cleveland, Detroit, Houston, Indiana, Minnesota, Portland, Sacramento, San Antonio ve Toronto, Philadelphia ile iletişimini koruyan takımlar."

NBA kuralına göre, Pazartesi günü takıma dönen Simmons'ın ekibe resmi olarak yeniden katılabilmesi için beş gün beklemesi gerekiyor ve Cuma'ya kadar kadro dışı kalacak.


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