Brooklyn Nets point guardı Ben Simmons, Nets taraftarlarının "harika bir yıl" için hazırlanmaları gerektiğini söyledi.



Simmons, geçirdiği sırt ameliyatından sonraki 18 aylık iyileşme sürecinin son noktasında ve Kasım ayına kadar %100 sağlıklı olması bekleniyor.



Avustralyalı oyuncu, döndüğünde yeniden takımın ana guardı olmayı umduğunu ve bu konuda Nets koçu Jacque Vaughn'dan güvence aldığını belirtti:



"Ben öyle olacak diye biliyorum. Her ne kadar insanlar beni uzun forvet oynatmaya çalışsa da. Herkes GM olmuş. Ben bir point guardım. Takımımızın başarılı bir maratona çıkacak şekilde inşa edildiğini düşünüyorum.



Harika bir yıla hazır olun. Bence oldukça heyecan verici olacak. Çok eğleneceğiz ve Brooklyn basketbolunu geri getireceğiz."



Simmons ayrıca son birkaç yılda birçok insanı hayal kırıklığına uğrattığının farkında olduğunu ve bu insanları tekrar kazanmanın kendisine düştüğünü sözlerine ekledi:



"Bu sürecin en zor kısmının işimi tam olarak yapamamak olduğunu söyleyebilirim. Hiçbir zaman bahane üretmedim ve olup bitenlerle ilgili çok yorum yapmadım. Ancak o sırada bir sakatlıkla uğraşıyordum ve elimden geleni yapıyordum.



Ve olmam gereken noktaya dönmeyi herkese borçluyum. Bu yaz tüm odaklandığım şey buydu."



Simmons geçtiğimiz sezon 42 maçta 6.9 sayı, 6.3 ribaund ve 6.1 asist ortalamaları yakalamıştı.



