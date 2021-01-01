Simmons: "Harden, yeni kurallara adapte olmak zorunda!"

The Ringer'ın ünlü NBA analisti Bill Simmons, Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ın NBA'in yeni faul kuralı değişikliklerine "tıpkı diğer büyük oyuncular gibi" adapte olması gerektiğini söyledi.



NBA, faul almayı sınırlamayı amaçlayan birkaç kural değişikliğini duyurduğunda, oyununun en büyük yönlerinden biri etkisiz hale gelen Harden, rakamlarında büyük bir düşüş gödü.



Bu sezon oynadığı beş maçta Harden, %35 şut isabetiyle maç başına sadece 16.6 sayı ortalamasına sahip.



Simmons, Harden'ın bu durumu hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Harden'ın yıllar boyunca yaptığı bu saçmalığı, kendisini bencilce savunan Rockets taraftarları ve medya dışında kimsenin tartışmamış olmasına anlam veremiyordum. Basketbol için korkunç bir şeydi. Aksi savunulacak bir şey değildi. Umarım hakemler bu tutumlarını sürdürürler, çünkü çoktan zamanı gelmişti."



Simmons, Harden'ın, kendisinden önceki pek çok yıldız oyuncu gibi oyununu buna göre adapte etmesi gerektiğini belirtti:



"Harden bu kurallardaki boşlukları akıllıca sömürmüştü, onlar da kuralları değiştirdiler. O da tıpkı geçmişteki diğer büyük oyuncuların zaman içinde gelen ince ayarlamalara karşı yaptıkları gibi, buna adapte olmak zorunda."



