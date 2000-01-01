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Simmons, Harden takasında adının geçmesini umursamıyor

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, Houston Rockets süperstarı James Harden ile ilgili takas söylentilerine yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, Houston Rockets süperstarı James Harden ile ilgili takas söylentilerine yanıt verdi.

Bazı iddialara göre, Simmons'ın potansiyel bir Harden takasında gönderilecek oyuncu olması bekleniyordu. Şimdiye dek, Sixers, Simmons'ın 2018 MVP'si için bir takas paketine dahil edilmesine ilişkin herhangi bir söylentiyi yalanlamıştı.

Simmons'tan Philadelphia'nın Rockets'ın süperstarına olan ilgisiyle ilgili devam eden söylentileri ele alması istendi.

Simmons, Harden söylentilerinden endişe duyup duymadığı konusunda şu açıklamaları yaptı:

"Hayır. Ben her gün işime, çalışmaya hazır bir şekilde geliyorum. Takım arkadaşlarımla birlikteyim. Her Sixers forması giydiğimde, Sixers'ı temsil ediyorum. Yani zihniyetim asla değişmiyor. Ben şampiyonluk kazanmak için buradayım. Bu hedef asla değişmeyecek. Medyada her zaman bir şeyler söylenecek ve söylentiler olacak. Ama benim amacım her gün daha iyiye gitmek ve bulunduğum takıma bir şampiyonluk kazandırmak."

Philadelphia ve Brooklyn, Harden'ın tercih ettiği yerler arasında gösteriliyordu. Sixers, Joel Embiid ve Simmons'ın sahadaki etkisini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için ölü sezonda bazı hamleler yapmıştı.

Danny Green ile anlaşıp Seth Curry'yi takaslayan ekip, Dwight Howard'ı da yedek pivot olarak kadrosuna katmıştı. Koç Doc Rivers ve başkan Daryl Morey de ayrıca, ölü sezon boyunca yaptıkları röportajlarda Embiid'in ve Simmons'ın takımı başarıya götürme olasılığını vurgulamışlardı.


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