Simmons: "Giannis eğer Luka'nın yanına giderse, 4-5 yüzük kazanırlar!"

Popüler spor analisti Bill Simmons, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun Dallas Mavericks'te Luka Doncic'e katılması gerektiğini söyledi.



Giannis, gelecek yıl kariyerinin en önemli kararlarından birini verecek. Bu bağlamda, herhangi bir tahmin için oldukça erken olsa da, NBA medyasındaki birçok kişi, MVP oyuncunun Milwaukee'den ayrılmaya karar verirse nereye gidebileceğini öne sürüyor.



Jalen and Jacoby podcastinin bir bölümünde Simmons, Giannis'in Luka ve Kristaps Porzingis ile bir süperstar üçlü oluşturması gerektiğini öne sürdü:



"Onun yerinde olsam, gidip Luka Doncic ile takım olurdum. Bence bir sonraki büyük oyuncu Luka olacak. Bana göre bunu hiç düşünmeye bile gerek yok, Dallas'a giderdim.



Bana kalırsa Giannis, Luka'ya 'Ben ve o aynı takımda olursak, birçok şampiyonluk kazanırız. Bir tane şampiyonluk değil, dört ila beş şampiyonluk kazanırız.' şeklinde bakabilir. Luka'nın şimdiye kadarki en iyi altı veya yedi oyuncudan biri olma şansına sahip olduğunu düşünüyorum. Şimdiden tarihin en iyi 21 yaşındaki oyuncusu oldu bile. Yani Giannis olsaydım, oraya gidip beklerdim."



Antetokounmpo, ikinci turda Miami Heat tarafından elenen Bucks ile son playofflarında sıkıntılı bir dönem geçirmişti. Bucks, geçtiğimiz sezon NBA Finalleri'ne yükselemediğinden ötürü, birçok kişi Giannis'in geleceğini Milwaukee'den uzakta devam ettireceği inancında.



