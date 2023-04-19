Brooklyn Nets forveti Ben Simmons'ın ikinci bir sırt ameliyatı geçirme ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.



Simmons'ın ikinci sırt ameliyatı olma olasılığı tamamen ortadan kalkmamış olsa da, New York Post bunun artık olası görülmediğini ve Nets forvetinin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel sağlığında da ilerleme kaydettiğine yer verdi.



Duruma aşina bir kaynağın New York Post'a verdiği demeçte, "Mayıs ayının başında bir değerlendirme yapılacak ve eğer daha kötü hissederse veya hiç iyileşme olmazsa, ameliyat bir seçenek olabilir. Ancak şimdiye dek görülen tüm işaretler, işlerin böyle gitmeyeceğine işaret ediyor. Gerçekten iyi bir gelişme kaydetti. Yapılan değerlendirme normal bir değerlendirme, aşırı bir şey değil, sadece ilerlemesi izleniyor ve şu aşamada kendisi için ufukta herhangi bir ameliyat beklenmiyor." ifadeleri yer aldı.



Simmons bu sezon 42 maçta 6.9 sayı, 6.3 ribaund ve 6.1 asist ortalamaları yakalamıştı.





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