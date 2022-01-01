Simmons: "Durant ve Kyrie ile, korku salan bir takım olacağız"

Brooklyn Nets'in yeni point guardı Ben Simmons, takımla çıktığı ilk basın toplantısında, Nets'teki geleceği için heyecanlı olduğunu söyledi.



Simmons öncelikle, Kevin Durant ve Kyrie Irving'in yer aldığı bir kadronun ne kadar dominant olacağından şu şekilde bahsetti:



"Bence o adamların yanımda farklı silahlar olarak sahada yer almaları, rakipler için oldukça korkutucu. Oynamak istediğimiz hızı da düşününce, olağanüstü olacak."



Simmons, zihinsel sağlık sorunlarının gerçekliğinden şüphe duyanlarla ilgili ise şunları dile getirdi:



"Dürüst olmak gerekirse, yüzüm gülebildiği için bile mutlu olmalılar. Son altı ayda, bazı karanlık dönemlerden geçtim. Bu takımda olabildiğim için mutluyum. İnsanlar istediklerini söylesinler. Zaten altı aydır ne diyeceklerse dediler."



NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BELİRSİZ



Nets, Simmons'ın takımla siftahını ne zaman yapacağını henüz açıklamadı. Avustralyalı oyuncu çalışmalarını hızlandırdığını kabul ederken, başantrenör Steve Nash yakın zamanda takımın onu acele ettirmeyeceğini söylemişti.



Simmons, Philadelphia'dan takasını talep ettikten sonra, zihinsel olarak tekrar oynamaya hazır olmadığını söylemiş ve tüm normal sezon boyunca takımdan uzakta kalmıştı.



Philly'de zihinsel sağlığının kötüye gitmesine neden olan durumun "kendiyle alakalı şeyler" olduğunu belirten Nets yıldızı, bunun herhangi bir 76ers oyuncusu, antrenörü veya takım sahibi ile kişisel bir problem olmadığını da sözlerine ekledi.



