"Simmons, Durant ile konuştu ve Nets'e katıldığı için çok heyecanlı" iddiası!

Brooklyn Nets'in yeni yıldızı Ben Simmons'ın Kevin Durant ile konuştuğu ve Nets'e katılmaktan heyecan duyduğu iddia edildi.



Nets ve 76ers, dün gece son dönemin en büyük takaslarından birini gerçekleştirmişti ve Philadelphia ekibi James Harden'ı alırken, Brooklyn ise Simmons'ın başrolünde olduğu bir takas paketini kadrosuna katmıştı.



ESPN'den Ramona Shelburne, Simmons'ın takastan sonra Durant ile konuştuğunu ve "ortam değişikliğinden dolayı heyecan duyduğunu", ayrıca 2021-22 sezonunda bir noktada parkelere dönmesinin beklendiğini belirtti:



"Ben Simmons, Brooklyn'de oynamak adına zihinsel olarak hazırlanmak için terapistiyle çalışmaya devam edecek. Kendisine yakın bir kaynağa göre 'Bu devam eden bir süreç' olsa da, ortam değişikliğinden dolayı heyecan duyuyor ve Kevin Durant ile de konuşmuşlar."



Simmons, 2021 Doğu Konferansı yarı finallerinde gösterdiği kötü performans sonrası hem Philadelphia taraftarlarından hem de Embiid'den eleştiriler almasıyla, bu yıl zihinsel sağlık endişelerini gerekçe gösterek 76ers'ta hiç forma giyememişti.



