"Simmons, Doc Rivers'ın yaptığı yoruma alındı" iddiası!

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, koç Doc Rivers'ın yaptığı bir yoruma "oldukça alındığı" iddia edildi.



İddialara göre, Simmons'ın 76ers'dan ayrılmak istemesinin nedenlerinden birinin, koç Rivers'ın geçen sezon ekibin playofflardan elenmesinin hemen ardından yaptığı tartışmalı bir açıklama olduğu ortaya çıktı.



Rivers, Simmons'ın bir şampiyonluk takımının point guardı olabileceğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Bunun cevabını şu anda bilmiyorum" yanıtını vermişti.



97.5 The Fanatic'te konuk olan Philadelphia Inquirer muhabiri Keith Pompey'ye göre, Simmons'ın takım değiştirme arzusunun ana nedenlerinden biri de bu:



"Ben Simmons ile ilgilenen takımlar yok değil, sadece yüksek bedeller ödemek istemiyorlar.



Simmons da bunun farkında, bu yüzden 'Doc Rivers böyle şeyler söylemişse ve bu söyledikleri yüzünden hiç kınanmamışsa, ayrıca kimse de özür dilememişse, neden 76ers'a yardım edelim ki?' şeklinde bakıyorlar."



