Simmons, daha çok üçlük atmaya başlayabilir!

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, YouTube kanalına, şutuna artık daha da güvendiğini gösteren bir video yüklediği görüldü.



Sixers, Simmons'ın üçlük isabeti bulduğu bir antrenman videosu paylaştıktan sonra, 23 yaşındaki yıldız, Los Angeles'ta antrenör Chris Johnson ile yaptığı çalışmaları gösteren bir YouTube videosu yayınladı.



Simmons'ın videoda bol miktarda şut isabeti bulduğu görüldü ve bu şutlar arasında, sırtı dönükken dönerek attığı, orta mesafede dripling sonrası ve üçlük çizgisi gerisinden pas yakalayıp attığı şutlar da bulunuyordu. Johnson'ın ayrıca, Simmons'a bazı idmanlar için şut eldiveni taktırdığı da farkedildi.



Detroit Pistons forveti Tony Snell ile videonun beşinci dakikasındaki bir diyalog, muhtemelen Simmons'ın sezon devam ettiğinde daha fazla şut yapmaya niyetli olduğunu gösterdi:



"Snell: Daha fazla şut atmalısın. Şutun iyi görünüyor.



Simmons: Orlando.



Snell: Orlando? İzliyor olacağım.



Simmons: Bunun için geliyorum."



"DÖRT NUMARA BANA ZEVKLİ GELİYOR"



76ers'ın, Simmons'ı Disney World'deki antrenmanlarında uzun forvet pozisyonunda kullandığı biliniyor ve kendisi de bunu denemek istediğini söylemişti:



"Farklı şeylerle çalışmanız gerekiyor. İşe yarayıp yaramadığını görmek için, farklı şeyleri denemeniz lazım. Henüz rahat edebileceğimiz bir aşamada değiliz. Neyin rahat ettirdiğini, bu takım için neyin doğru olduğunu ve nasıl kazanacağımızı, ben de hala çözmeye çalışıyorum. Eğer gereken buysa, o zaman varım. Dört numara mı diyorsunuz, ne diyorsanız, o pozisyon bana zevkli geliyor. Ama günün sonunda, beni sahada gördüğünüz zaman oyun kurduğumu göreceksiniz."



