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Simmons: "Bu yıl bir All-Star maçı düzenlemek, aptalca bir fikir"

The Ringer'ın ünlü spor analisti Bill Simmons, bu sezon bir All-Star maçı düzenlemenin "aptalca" bir fikir olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Ringer'ın ünlü spor analisti Bill Simmons, bu sezon bir All-Star maçı düzenlemenin "aptalca" bir fikir olduğunu söyledi.

Geçen ay duyurulduğu üzere NBA'in, bir yetenek yarışması ve geleneksel Doğu ile Batı karşılaşması maçını içerecek All-Star hafta sonu etkinliğini, 7 Mart'ta Atlanta'da resmi olarak planlamaya oldukça yaklaştığı açıklanmıştı.

Simmons, podcast'inde buna neden karşı olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Üzgünüm Adam Silver ama bu sezon bir All-Star maçı düzenlemek çok aptalca bir fikir. En iyi oyuncuların hepsinin tek bir yerde bir araya gelmesiyle, birinin protokolü bozması kaçınılmaz. Sağlıklı oyuncuların önce playofflara girmesini sağlayabilir miyiz?"


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