Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Simmons: "Boston Celtics kadar iyiyiz"

Orlando Magic forveti Jonathon Simmons, Orlando ekibinin "Boston Celtics kadar iyi olduğunu" söyledi.

Orlando Magic forveti Jonathon Simmons, Orlando ekibinin "Boston Celtics kadar iyi olduğunu" söyledi.

Simmons, önceki gece Celtics'e karşı alınan 93-90'lık galibiyet sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Deplasmanda maç kazanmak her zaman güzeldir. İyi bir takıma karşı bir maç çalmış olduk. Ve onlar kadar iyi olduğumuzu düşünüyorum. Yalnızca birbirimizin eğilimlerini öğrenmemiz ve beraber devamlılık ile daha iyiye gitmemiz gerekiyor. Bence her takıma karşı şansımız var, ama bunu her gece yapmalıyız."

Simmons, sezonda 7.7 sayı ve 4.0 ribaund ortalamalarla oynuyor.




En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

LeBron James, Los Angeles Lakers'ın geçtiğimiz gece sezondaki ilk galibiyetini almasının "harika hissettirdiğini" söyledi.
Stephen Curry, geçtiğimiz gece Washington Wizards'a karşı yalnızca üç çeyrekte bulduğu 11 üçlük isabetiyle 51 sayının sonrasında konuştu.
Orlando Magic forveti Jonathon Simmons, Orlando ekibinin "Boston Celtics kadar iyi olduğunu" söyledi.
Kobe Bryant, 2000 yılının NBA Finallerinde ayak bileğinden sakatlanınca "tap dansı" dersleri aldığını söyledi.
Efsane oyuncu ve Hall of Fame üyesi Tracy McGrady, bugün NBA'de oynasa "rahatça 35-40 sayı ortalama yakalayabileceğini" söyledi.
Chicago Bulls guardı Kris Dunn, "orta derece bir çapraz bağ burkulması" sebebiyle 4-6 hafta arası parkelerden uzak kalacak.
Rajon Rondo, geçtiğimiz haftasonu Los Angeles Lakers ve Houston Rockets arasında oynanan karşılaşmada çıkan kavgada Chris Paul'un yüzüne tükürdüğüne dair iddiaları kabul etmediğini söyledi.
76ers yıldızı Joel Embiid, Andre Drummond'ın "aklına girdiğine" inandığını söyledi.
Bir dönem Türkiye Basketbol Ligi'nde de forma giymiş Kanadalı basketbolcu ve antrenör Jay Triano, geçtiğimiz gün çıkardığı kitabı "Open Look"un bir bölümünde, Türkiye'deki günlerini andı.
Minnesota Timberwolves koçu Tom Thibodeau, Derrick Rose'un sağlıklı olduğunda "NBA'in en iyi oyuncularından biri" olduğunu söyledi.
Denver Nuggets guardı Will Barton'ın, iç bacak kasını düzeltmek adına için sağ kalça bölgesinden ameliyatı olacağı ve 5-6 hafta arası parkelerden uzak kalacağı açıklandı.
New Orleans Pelicans süperstarı Anthony Davis'in, sezon sonunda serbest kaldığında takımdan ayrılmasından ziyade, "NOLA'da kalmak için sebep bulmaya çalıştığı" iddiaları ortaya atıldı.
Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry ve babası Dell Curry, NBA tarihindeki tüm baba/oğul kombinasyonları içinde en skorerler arasında ikinci sıraya yerleşti.
Golden State Warriors süperstarı DeMarcus Cousins'ın, Aşil tendonundan geçirdiği sakatlık sonrası geçirdiği rehabilitasyon sürecinde "iyi bir ilerleme" kaydettiği açıklandı.
Brandon Ingram ve Rajon Rondo, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Los Angeles Lakers'ın Houston Rockets'la oynadığı karşılaşma sırasında çıkan kavga sonrası muhabirlere konuştular.
LeBron James, Los Angeles Lakers'ın bu sabaha karşı San Antonio Spurs'e karşı aldığı 143-142'lik yenilgi sonrası, takımın sezona kötü başlamasını umursamadığını söyledi.
Houston Rockets koçu Mike D'Antoni, NBA'in Chris Paul'a iki maçlık uzaklaştırma cezası vermesini "hiç kabul etmediğini" ve Paul'un "öyle bir durumda yapacağı başka bir şey olmadığını" söyledi.
Sacramento Kings guardı Bogdan Bogdanovic, geri dönüşü için 7 Kasım gecesi oynanacak Toronto Raptors karşılaşmasını hedef aldığını söyledi.
Utah Jazz guardı Donovan Mitchell, NBA'deki ikinci yılında savunmaların kendisine karşı daha fiziksel olduğunu söyledi.
Boston Celtics'in genç yıldız adayı Jayson Tatum, sezonun ilk üç maçında Celtics ekibinin sayılarda ve ribaundlarda lideri olması durumunu "geçen seneye göre daha rahat hissetmesine" bağladı.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal