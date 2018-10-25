Simmons: "Boston Celtics kadar iyiyiz"

Orlando Magic forveti Jonathon Simmons, Orlando ekibinin "Boston Celtics kadar iyi olduğunu" söyledi.
Simmons, önceki gece Celtics'e karşı alınan 93-90'lık galibiyet sonrası şu ifadeleri kullandı: "Deplasmanda maç kazanmak her zaman güzeldir. İyi bir takıma karşı bir maç çalmış olduk. Ve onlar kadar iyi olduğumuzu düşünüyorum. Yalnızca birbirimizin eğilimlerini öğrenmemiz ve beraber devamlılık ile daha iyiye gitmemiz gerekiyor. Bence her takıma karşı şansımız var, ama bunu her gece yapmalıyız."
Simmons, sezonda 7.7 sayı ve 4.0 ribaund ortalamalarla oynuyor.