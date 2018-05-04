Simmons: "Benim de kötü gecelerim olacak"

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Philadephia 76ers çaylağı Ben Simmons, geçtiğimiz gece Boston Celtics'e karşı yalnızca 1 sayı üretmesini "Aşırı düşünme" sıkıntısına bağladı.Celtics, Simmons'ı dün gece oynanan playoff yarı finalleri serisi 2. maçında savunmalarıyla "kilitlemeyi" başarmış ve 1 sayıda tutmuştu. Sixers ise 22 sayılık farkı vererek, 108-103 mağlup olmuştu.Simmons, Boston'ın savunmasını "aşırı düşündüğü" için bunun sebep olduğunu şu şekilde anlattı:32 dakikaya yakın süre aldığı gecede yalnızca 4 şut deneyen ve 1 sayı bulabilen Simmons, bunların yanında 5 ribaund ve 7 asist de kaydetmişti.