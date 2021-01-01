Simmons'a Metta'dan destek!: "Bu çocuk bir MVP adayı olacak!"

Eski NBA oyuncusu Metta Santifold-Artest, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın bir "MVP adayı" olacağını söyledi.



World Peace, TMZ Sports ile yaptığı röportajda 76ers yıldızından övgüyle bahsetti:



"2020'de All-NBA üçüncü takımına seçilip, sonra 2021 ve 2022'de daha da kötüye gidemezsiniz. Bu çocuk bir MVP adayı olacak. Bir süperstar olması için, illa ki şutör olması şart değil. Mesela Gary Payton, kariyerinin sonlarına doğru şut atmaya başlamıştı.



Jason Kidd gibi adamlara bakarsanız, o da tıpkı Ben Simmons gibiydi. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde, tarihin en iyi üçlükçüleri arasına girmişti. Jason Kidd'in şut atamadığı dönemi hatırlar mısınız?"



"SIMMONS DA BİZDEN BİRİ!"



World Peace daha sonra, sahanın herhangi bir yerinden şut atma yeteneği açısından tüm oyuncuların Stephen Curry gibi olamayacağını açıklarken, Simmons'ın farklı bir oyuncu olduğunu ve savunma yeteneği de dahil olmak üzere başka güçlü yönleri de bulunduğunu açıkladı:



"Seçkin savunmacılarımıza saygısızlık edilmesine asla izin vermeyiz. Çünkü bizden çok fazla yok ve Ben Simmons da bizden biri. Ve onun düşmesine ve saygısızlığa uğramasına izin vermeyiz.



Kendisi kardeşim Elton Brand'le birlikte Philly'deyken bir MVP adayı, All-NBA ikinci kadro üyesi ve umarım bir şampiyonluk yüzüğü sahibi olacak."



