"Simmons, 76ers kampına rapor vermeme tehdidinde çok samimi" iddiası

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, Sixers kampına rapor vermeme tehdidinde 'çok samimi' olduğu iddia edildi.



76ers, Simmons ile ilgili takas söylentileri göz önüne alındığında, Avustralyalı oyuncunun antrenman kampına çıkma tehdidinde blöf yapmadığı bildirildiği için zor durumda görünüyor.



The Athletic'den Jon Krawczynski, NBA'deki herkesin, Sixers'ın, takımın bir parçası olmak istemediğini söyleyen Simmons'a tutunmayı göze alamayacağına inandığını belirtti.



Simmons'ın değeri, 76ers'ın Atlanta Hawks'a geçtiğimiz sezon kaybettiği playoff serisi sonrası oldukça düşmüştü. All-Star oyuncu, playoffları serbest atış çizgisinden %34'lük bir şut isabetiyle tamamlamıştı.



Bunun da ötesinde, Joel Embiid ve koç Doc Rivers, Sixers'ın elenmesinin suçunun bir kısmının Simmons'a ait olduğunu ima ettikleri bazı yorumlar yapmışlardı.



