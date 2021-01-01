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Simmons, 76ers'ın önerdiği bir ruh sağlığı uzmanıyla görüştü

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, 76ers tarafından önerilen bir ruh sağlığı uzmanıyla görüştüğü belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, 76ers tarafından önerilen bir ruh sağlığı uzmanıyla görüştüğü belirtildi.

76ers, Simmons'ın akıl sağlığı konusunda takımla işbirliği yapmadığını tespit ettikten sonra, yıldız oyuncuyu tekrar para cezasına çarptırmaya başlamıştı.

Sixers, geçtiğimiz hafta Simmons'a Perşembe günkü Detroit Pistons maçını kaçırdığı için 360 bin dolar da dahil olmak üzere, takım doktorlarıyla görüşmediği ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Sendikası tarafından sağlanan akıl sağlığı uzmanlarıyla yaptığı görüşmeler hakkında gerekli bilgileri vermediği için birçok para cezasına çarptırılmıştı.

Simmons ve Sixers taraflarının bir takas arayışı halen devam ediyor.


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