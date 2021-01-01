Simmons, 76ers için "bir daha asla oynamamayı" planlıyor!

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, 76ers için "bir daha asla oynamamayı" planladığı iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Simmons'ın 28 Eylül'de başlayacak olan antrenman kampına rapor vermeyeceğini ve bir daha takım için asla oynamamayı planladığını belirtti.



Simmons'ın bu mesajı 76ers yetkililerine ilettiği Ağustos ayı sonundaki toplantıdan bu yana, takımla iletişime geçmediği kaydedildi.



Wojnarowski, 25 yaşındaki oyuncunun kampa gelmeyeceği için alacağı cezaların farkında olduğunu, ancak yeni bir takıma gitmek için bir plan uygulamaya istekli göründüğünü söyledi.



76ers, Avustralyalı yıldız için henüz bir takas ortağı bulabilmiş değil.



