Simmons, 76ers'a: "Piyasa değerimi düzeltmek benim işim değil!"

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, "piyasa değerini düzeltmenin kendi sorumluluğu olmadığını" söylediği iddia edildi.



Simmons'ın, geçtiğimiz sezonun playofflarında Doğu Konferansı yarı finallerinde Atlanta Hawks'a karşı gösterdiği hayal kırıklığı yaratan performanslarından sonra düşen piyasa değerini yükseltmek için, takımına yardım etme niyetinin olmadığı bildirildi.



ESPN'den Brian Windhorst, ESPN'nin 'The Jump' programında konuk olduğu sırada bu iddiayı şu şekilde dile getirdi:



"Ben'in Philly'ye gönderdiği mesajlardan biri, takas değerini düzeltmenin kendisinin görevi olmadığı şeklinde. Takas değerini düzeltmek veya yükseltmek, planları arasında değil. Takımla bu durumu değiştirmeye çalışmakla ilgileneceğini de sanmıyorum."



Avustralyalı yıldız, özellikle Hawks serisinin hemen hemen her maçının dördüncü çeyreklerinde, hücum tarafında başarısız performanslar sergilemişti. Buna karşın 76ers, sezonun bitiminden sonra yine de Simmons'a yüksek bir fiyat etiketi koymuştu.



Birçok kişiye göre, rakip takımların kendileriyle bir takas üzerine müzakere etmek istememesinin nedeni bu olarak görülüyordu. Sixers, bir anlaşmada "James Harden tipi" bir paket almayı umuyor olsa da, şu ana kadar hiçbir takım tekliflerini bu seviyeye çıkarmamış durumda.



