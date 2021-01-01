Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Simmons, 76ers'a: "Piyasa değerimi düzeltmek benim işim değil!"

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, "piyasa değerini düzeltmenin kendi sorumluluğu olmadığını" söylediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, "piyasa değerini düzeltmenin kendi sorumluluğu olmadığını" söylediği iddia edildi.

Simmons'ın, geçtiğimiz sezonun playofflarında Doğu Konferansı yarı finallerinde Atlanta Hawks'a karşı gösterdiği hayal kırıklığı yaratan performanslarından sonra düşen piyasa değerini yükseltmek için, takımına yardım etme niyetinin olmadığı bildirildi.

ESPN'den Brian Windhorst, ESPN'nin 'The Jump' programında konuk olduğu sırada bu iddiayı şu şekilde dile getirdi:

"Ben'in Philly'ye gönderdiği mesajlardan biri, takas değerini düzeltmenin kendisinin görevi olmadığı şeklinde. Takas değerini düzeltmek veya yükseltmek, planları arasında değil. Takımla bu durumu değiştirmeye çalışmakla ilgileneceğini de sanmıyorum."

Avustralyalı yıldız, özellikle Hawks serisinin hemen hemen her maçının dördüncü çeyreklerinde, hücum tarafında başarısız performanslar sergilemişti. Buna karşın 76ers, sezonun bitiminden sonra yine de Simmons'a yüksek bir fiyat etiketi koymuştu.

Birçok kişiye göre, rakip takımların kendileriyle bir takas üzerine müzakere etmek istememesinin nedeni bu olarak görülüyordu. Sixers, bir anlaşmada "James Harden tipi" bir paket almayı umuyor olsa da, şu ana kadar hiçbir takım tekliflerini bu seviyeye çıkarmamış durumda.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal