Brooklyn Nets guardı Ben Simmons, daha önce beş kez reddetmiş olduğu Avustralya Milli Takımı'na 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda katılma sözü verdi.



2016 Olimpiyatları öncesinde Simmons'ın Avustralya kadrosuna seçilmesi, takımın uluslararası alanda önemli bir çıkış yapma umutlarını artırmış olsa da, Nets guardı NBA kariyerine odaklanma arzusu nedeniyle takımdan çekilmişti.



Daha sonra Simmons Avustralya formasını sırasıyla 2020 Olimpiyatları'nda, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ve hatta ABD Milli Takımına karşı 2019 Showcase maçında giymeyi reddetmişti.



