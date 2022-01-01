Simmons, 19 milyon doların üzerinde para kaybetti!

Philadelphia 76ers point guardı Ben Simmons'ın para cezalarından 19 milyon doların üzerinde kayıp yaşadığı ve 1 Ekim'den bu yana maaşını almadığı bildirildi.



ESPN'den Ramona Shelburne, Simmons'ın 76ers'a zihinsel olarak oynamaya hazır olmadığını ve bunun "asla Philadelphia'da olmayacağını" dile getirmeye devam ederken, kendi antrenör grubuyla ayrı bir şekilde çalışmaya devam ettiğini söylediğini açıkladı:



"Simmons sezon başladığından beri cezalarından 19 milyon doların üzerinde para kaybetti (kaçırdığı her maç ona 360 bin dolara mal oluyor). 1 Ekim'de kendisine ödenmesi gereken 8.25 milyon dolardan (33 milyon dolarlık maaşının %25'i) beri maaşını almadı.



Takım her iki haftada bir, 1.375 milyon dolarlık maaş çeki yerine kendisine hizmet vermediği için aldığı tüm cezaların açıklandığı bir bildirim gönderiyor. Sezonun sonunda, Sixers veya başka bir takım için oynamazsa, Simmons 12 milyon dolar daha kaybedebilir.



Bu inanılmaz bir para. Bu işe dahil olan herkes, bu problemin eninde sonunda tahkim yoluyla çözüleceğini varsayıyor. Ancak kariyeri boyunca 60 milyon dolardan fazla kazanan Simmons'a yakın olanlar, bir takas talep etme ve takas edilene kadar oynamama kararının parayla bağlantılı olmadığı konusunda ısrarcı. Artık oynamayı rahat hissetmediği bir takımdan uzakta, yeni bir başlangıç yapmak istiyor."



Shelburne, Simmons'ın, basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey'nin Brooklyn Nets yıldızı James Harden'ı takip edeceğine inandığından ötürü, 76ers'ın 10 Şubat'taki son takas tarihinden önce kendisini başka takıma göndereceği konusunda şüpheli olduğunu da ifadelerine ekledi.



Simmons, normal sezonda kalan 30 maç başına Philadelphia'dan aldığı 360,305 dolarlık para cezasıyla, toplamda 11.529.760 dolar daha kaybedebilir.



