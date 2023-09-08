Brooklyn Nets guardı Ben Simmons'ın gelecek sezona %100 sağlıklı bir şekilde hazır olacağına inandığı iddia edildi.



Geçtiğimiz sezonu sakatlıklarla boğuşarak geçiren Simmons'ın önümüzdeki 2023-24 sezonu için parkelere dönüş süreci, Andscape'ten Marc J. Spears'a göre oldukça olumlu bir şekilde ilerliyor:



"Muhtemelen şu anda 3'e 3 maç yapabilecek bir noktada. Sezon başladığında %100 sağlıklı olabileceğine inanıyor. İlk birkaç hazırlık maçında oynar mı bilmiyorum ama bu da bir ilerleme."



Simmons önceki sezonda diz sorunları ve sırt problemlerinin de arasında bulunduğu sakatlıklar sebebiyle, yılın önemli bir bölümünde parkelerden uzak kalmıştı.



Avustralyalı oyuncu çeşitli istatistik kategorilerinde kariyerindeki en düşük rakamları kaydetmiş, maç başına 26,3 dakikada 6,9 sayı, 6,3 ribaund ve 6,1 asistle oynamıştı.



