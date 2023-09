Simla Türker Bayazıt: 'Eda Erdem en ikonik sporcu'

Filenin Sultanları, Brüksel'de unutulmaz bir başarı elde ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Tarihi zaferin ardından Fenerbahçe Kulübü Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt açıklamalarda bulundu.



Çok gururlu olduğunu dile getiren Simla Türker Bayazıt, sarı-lacivertli takımda forma giyen Eda Erdem, Melissa Vargas ve Gizem Örge için çok özel açıklamalarda bulundu.



"ONUR VE GURUR KAYNAĞI"



Milli Takımın aldığı şampiyonlukla ilgili duygularını açıklayan Simla Türker Bayazıt, "Çok mutluyuz. Milli takımımızın başarısıyla gurur doluyuz! Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu gurur tablosunda izimizin olması bizim için ayrıca da bir onur ve gurur kaynağı. Emeklerin, fedakarlıkların karşılık bulduğunu görmek eşsiz bir şey. Dün Kulübümüz bir açıklama yayınladı: Türkiye'nin kızlarına sonsuz başarılar dileriz, dedik. Bugün o kızlar gerçekten Türkiyemizin kızları oldular! Onların başarısının mutluluğunu 80 milyon birlikte yaşadık!" ifadelerini kullandı.



"TÜRK SPOR TARİHİNİN EN İKONİK SPORCUSU"



Eda Erdem'in, Türk spor tarihinde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Simla Türker Bayazıt, "Kadın Voleybol Milli Takımımızı, tüm sporcularımızı, Takımımızın başantrenörü Daniele Santarelli'yi ve teknik kadrosunu tebrik ediyorum. Ülkemizi tebrik ediyorum! Ben de Belçika'da takımımızın yanındaydım, o heyecanı hep birlikte yaşadık, hop oturup hop kalktık ve sonu muhteşem oldu. Kaptanımız Eda Erdem, Türk spor tarihinin en ikonik sporcusu. Hem Fenerbahçemiz'de hem de milli takımda yaptığı her şey için kendisine minnettarız." dedi.



"GİZEM ÖRGE HERKESİ DUYGULANDIRDI"



Gizem Örge'nin açıklamalarına ve Melissa Vargas'ın ne kadar kıymetli olduğunu söyleyen Simla Türker Bayazıt, "Dün çok duygulandığımız anlar yaşadık. Gizem Örge'nin dünkü açıklamaları beni çok duygulandırdı, benim gibi birçok insanı da çok duygulandırdığını biliyorum. Gizem'in Fenerbahçemize olan bağlılığını zaten biliyordum ama dün beni gerçekten çok duygulandırdı. Gizem'in emeklerinin karşılığını alması hepimizi çok mutlu etti. Melissa Vargas, Fenerbahçemizin Türk sporuna armağanı. Bizim gözbebeğimiz, bizim için çok ama çok kıymetli. Daha da iyi olacağına yürekten inanıyorum. İyi ki bizimle, Melissa Vargas'ın milli takımımızın çatısı altında nice başarılarını birlikte kucaklayacağız." ifadelerini kullandı.



"BAŞARILAR TESADÜF DEĞİL"



Milli Takımın şampiyonluğunun yeni nesillere örnek olabileceğini söyleyen Simla Türker Bayazıt, "Kadın Voleybol Milli Takımımızın tüm ekibinde, kaptanından en genç sporcusuna kadar inanılmaz bir sinerji ve inanç var, bu başarılar asla tesadüf değil. Toplumumuz onları çok sevdi. Güzel enerjileri hepimize yansıdı. Atamızın her zaman vurguladığı gibi Türk kadınları neler yapabileceklerini tüm dünyaya gösterdiler. Yeni nesillere de örnek oldular." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Bu güzel takımın başkanlığını yapan, iyi günde kötü günde, her anlarında yanlarında olan Türkiye Voleybol Federasyonumuzun Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ'ı ve kendisi nezdinde yönetim kurulunu da tebrik ediyorum."