Simge Aköz kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor

Voleybolcu Simge Aköz, O Ses Türkiye programındaki performansıyla dikkatleri çekti. Ünlü voleybolcu Simge Aköz sahne performansıyla ilgi uyandırdı. İşte Simge Aköz kimdir sorusunun cevabı...Simge Aköz, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına konuk oldu. Ünlü voleybolcu sahne performansıyla ilgi uyandırdı. İşte Simge Aköz'e dair bilgiler...Simge Şebnem Aköz, (d. 23 Nisan 1991, Samsun), Eczacıbaşı ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu. Libero pozisyonunda görev almaktadır.2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ve 2018 FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'ne katıldı. Sırasıyla İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt (2010-2014), Çanakkale Belediyespor (2014-2015) ve Halkbank (2015-2016) takımlarında forma giymiştir. 2016-2017 sezonundan beri halen Eczacıbaşı VitrA kadrosunda forma giymektedir.Boyu: 1,68 m (5 ft 6 in)Kilosu: 55 kg (121 lb)Smaç yüksekliği: 250 cmBlok yüksekliği: 245 cmBireysel2019 Avrupa Şampiyonası "En İyi Libero"2019 FIVB Voleybol Kadınlar Kulübü Dünya Şampiyonası "En İyi Libero"2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri "En İyi Libero"Millî takım2017 Avrupa Şampiyonası - Med 3.png Bronz madalya2018 Uluslar Ligi - Med 2.png Gümüş madalya2019 Avrupa Şampiyonası - Med 2.png Gümüş madalya2021 Milletler Ligi - Med 3.png Bronz madalya2021 Avrupa Şampiyonası - Med 2.png Gümüş madalyaKulüp Başarıları2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü2018 CEV Kupası Şampiyonluğu2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası ŞampiyonluğuMilli Takım Başarıları2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü2018 Milletler Ligi İkinciliği2019 Avrupa Şampiyonası İkinciliği2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği2021 Milletler Ligi Üçüncülüğü2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülüğüBireysel Başarıları2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı – "En İyi Libero"2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Rüya Takımı – "En İyi Libero"2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Rüya Takımı – "En İyi Libero"