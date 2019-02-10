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Simeone: "VAR'a değil, Real Madrid'e kaybettik"

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, Real Madrid'e 3-1 yenilmelerini hakem ve VAR'a bağlamadığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Simeone: 'VAR'a değil, Real Madrid'e kaybettik'
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10 Şubat 2019 04:37
Real Madrid'e 3-1 mağlup olan Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone, maçın ardından hakem ve VAR hakkında konuştu.

"DAHA VERİMLİ OLACAK"

Tartışmalı pozisyonlar hakkında konuşan Simeone, "Genellikle VAR hakkında konuşmuyoruz. Kesinlikle daha iyi olacak. Herkes için daha verimli bir gale geleceğini inanıyorum" dedi.

"REAL MADRID DAHA İYİYDİ"

Real Madrid'in galibiyeti hak ettiğine vurgu yapan Simeone, "VAR yüzünden kaybettiğimizi sanmıyorum. Real Madrid bizden daha iyiydi. Çok iyi oynadılar. Onları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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