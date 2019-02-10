Simeone: 'VAR'a değil, Real Madrid'e kaybettik'

Real Madrid'e 3-1 mağlup olan Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone, maçın ardından hakem ve VAR hakkında konuştu.
"DAHA VERİMLİ OLACAK"
Tartışmalı pozisyonlar hakkında konuşan Simeone, "Genellikle VAR hakkında konuşmuyoruz. Kesinlikle daha iyi olacak. Herkes için daha verimli bir gale geleceğini inanıyorum" dedi.
"REAL MADRID DAHA İYİYDİ"
Real Madrid'in galibiyeti hak ettiğine vurgu yapan Simeone, "VAR yüzünden kaybettiğimizi sanmıyorum. Real Madrid bizden daha iyiydi. Çok iyi oynadılar. Onları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
"DAHA VERİMLİ OLACAK"
Tartışmalı pozisyonlar hakkında konuşan Simeone, "Genellikle VAR hakkında konuşmuyoruz. Kesinlikle daha iyi olacak. Herkes için daha verimli bir gale geleceğini inanıyorum" dedi.
"REAL MADRID DAHA İYİYDİ"
Real Madrid'in galibiyeti hak ettiğine vurgu yapan Simeone, "VAR yüzünden kaybettiğimizi sanmıyorum. Real Madrid bizden daha iyiydi. Çok iyi oynadılar. Onları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Atletico Madrid'den Real Madrid maçı paylaşımı! pic.twitter.com/JdVwR2vd4Z
— Sporx (@sporx) 9 Şubat 2019