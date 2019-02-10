Simeone: 'VAR'a değil, Real Madrid'e kaybettik'

Atletico Madrid'den Real Madrid maçı paylaşımı! pic.twitter.com/JdVwR2vd4Z



— Sporx (@sporx) 9 Şubat 2019

3-1 mağlup olanteknik direktör, maçın ardından hakem ve VAR hakkında konuştu.Tartışmalı pozisyonlar hakkında konuşan Simeone, "Genellikle VAR hakkında konuşmuyoruz. Kesinlikle daha iyi olacak. Herkes için daha verimli bir gale geleceğini inanıyorum" dedi.Real Madrid'in galibiyeti hak ettiğine vurgu yapan Simeone, "VAR yüzünden kaybettiğimizi sanmıyorum. Real Madrid bizden daha iyiydi. Çok iyi oynadılar. Onları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.