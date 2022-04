Simeone: 'Oynadığımız oyundan uzaklaşmayacağız'

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.



"HERKESİN OYUN GÖRÜŞÜ FARKLI"



Takımının oynadığı oyun için gelen eleştirilere yanıt veren Arjantinli teknik adam, "Bu konuda her zaman aynı şeyi söylüyorum. 2005'ten beri teknik direktörlük yapıyorum ve meslektaşlarıma asla küçümseyerek davranmadım çünkü kendimi her zaman rekabet ettiğim kişilerin yerine koydum. Her birinin bir futbol görüşü var. Biri küçümseyici bir şekilde konuştuğunda aynı şekilde karşılık veremem. Gazetecilerin, eski futbolcuların, futbol oynamayan ama bir şeyler söylemek isteyen insanların görüşleri... Konuşma özgürlüğümüz var, herkes yorum yapabilir. Dediğim gibi farklı oyun görüşleri var ve ve ben meslektaşlarıma her zaman saygı duyuyorum." dedi.



"ÇOK FAZLA UZAKLAŞMAYACAĞIZ"



"Atletico Madrid, biraz farklı oynamalı mı?" şeklinde soru yöneltilen Simeone, "Oynadığımız oyundan çok fazla uzaklaşmayacağız. Fırsat bulmalı ve an yaratmalıyız. Umarım, savunmadan hücuma daha hızlı geçebilir ve karşı hücumların bize sağladığı avantajları daha iyi kullanabiliriz" diye konuştu.



"HER ŞEY OLABİLİR"



Başarılı teknik adam ayrıca, "Umarım, futbolcular harika bir akşam geçirir. Çok iyi motive olduk ancak bu tarz maçlarda her şey olabilir" açıklamasında bulundu.



Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-0'ın rövanşında kendi sahasında çarşamba TSİ 22.00'de Manchester City ile karşılaşacak.









