'Simeone ne kadar isterse takımın başında kalabilir'

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, teknik direktörü Diego Simeone'ye sonsuz güven duyduklarını açıkladı.



Cerezo açıklamasında Diego Simeone'nin kendisi istediği kadar takımın başında kalacağını belirterek, "Onun çalışmalarından yeterince memnunuz. Birlikte üst düzey sonuçlar almaya devam etmeyi umuyoruz. Uzun yıllar birlikte çalışma isteğimizden başka bir isteğimiz yok" ifadelerini kullandı.



Futbolculuk döneminde de Atletico Madrid forması giyen Arjantinli teknik adam, İspanyol ekibinin başına 2011 yılının sonunda getirilmişti. Simeone Atletico Madrid'in başında 2 La Liga, 1 İspanya Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 UEFA Kupası ve 2 UEFA Süper Kupası zaferi yaşamıştı.



