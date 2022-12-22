Simeone: 'Joao Felix ayrıcalıklı değil'

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, bir türlü yıldızının barışmadığı ve ayrılmak istediği bilinen Portekizli oyuncu Joao Felix'le ilgili konuştu.



Arjantinli teknik adam takımda kimsenin ayrıcalıklı olmadığını belirterek, "Takımda kimse dokunulmaz değil, olması gereken neyse onu yaşayacağız. Joao çok önemli bir oyuncu ve güzel bir Dünya Kupası geçirdi. Atılan gollerin çoğunda yer aldı. Bizim görevimiz Katar'da yaşadığı ortamı burada da sağlamak ve takımına katkı vermesini elde etmek" diye konuştu.



2019'da 127 milyon euroya Benfica'dan Atletico Madrid'e transfer olan Joao Felix, Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla çıktığı 4 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.



Bu sezon Atletico Madrid formasıyla ise çıktığı 19 maçta 4 gol atan 23 yaşındaki oyuncu 4 gol 3 asist üretti.



AYRILMAK İSTEDİĞİ AÇIKLANMIŞTI



Atletico Madrid CEO'su Gil Marin, Dünya Kupası öncesi yaptığı açıklamada Joao Felix'in takımdan ayrılabileceğini duyurmuştu.



Gil Marin açıklamasında, "Joao Felix dünya çapında bir oyuncu ancak teklif gelirse ayrılabilir. Bizimle kalmasını çok istesem de o öyle düşünmüyor. Teknik direktörle ilişkisi, aldığı süre ve performansı nedeniyle planı böyle. Artık ayrılacağını varsayabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.





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