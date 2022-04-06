Simeone: 'Dünyanın en iyisi Manchester City'

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Manchester City'e 1-0 mağlup oldukları maçı değerlendirdi.



Arjantinli teknik adam maç sonu yaptığı açıklamada Guardiola ve Manchester City'e övgü dolu sözler kullanırken, "Madrid'de veya başka biyerde, nerede olursa olsun her yerde aynı futbolu oynuyorlar çünkü onların stili bu. Muhtemelen dünyanın en iyi takımı Manchester City" diye konuştu.



Öte yandan Atletico Madrid, Diego Simeone yönetiminde ilk kez bir maçı şut atamadan tamamlayarak ilginç bir istatistiğe imza attı.





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