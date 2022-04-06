Simeone: "Dünyanın en iyisi Manchester City"

Diego Simeone, Manchester City'e mağlup oldukları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Simeone: 'Dünyanın en iyisi Manchester City'
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06 Nisan 2022 01:10
Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Manchester City'e 1-0 mağlup oldukları maçı değerlendirdi.

Arjantinli teknik adam maç sonu yaptığı açıklamada Guardiola ve Manchester City'e övgü dolu sözler kullanırken, "Madrid'de veya başka biyerde, nerede olursa olsun her yerde aynı futbolu oynuyorlar çünkü onların stili bu. Muhtemelen dünyanın en iyi takımı Manchester City" diye konuştu.

Öte yandan Atletico Madrid, Diego Simeone yönetiminde ilk kez bir maçı şut atamadan tamamlayarak ilginç bir istatistiğe imza attı.

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