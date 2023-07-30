Simeone'den Çağlar için övgü dolu sözler

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; atleticodemadrid.com
Abone Ol
Simeone'den Çağlar için övgü dolu sözler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2023 20:31
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Manchester City maçındaki performansının ardından Çağlar Söyüncü ile ilgili açıklamada bulundu.

Arjantinli teknik adam, milli futbolcumuzu överken, "Çağlar Söyüncü bize ne olduğunu gösterdi. Çok hızlı ve güçlü bir savunmacı. Hava toplarında iyi, bize alternatifler sunuyor. Bizi mutlu ediyor. Çalışmalarda en iyilerden biti oldu. Çok fazla rekabet olacak ve onun çalışan oyunculara ihtiyacımız var" dedi.

27 yaşındaki futbolcu, Leicester City ile sözleşmesini tamamlamasının ardından Atletico Madrid'e 4 yıllık imza atmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery