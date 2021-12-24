Simeone: 'Atletico'da yapmam gereken savunmayı güçlendirmekti'

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, İspanyol kulübünün başına geçtiği dönem ile ilgili konuştu.



Simeone yaptığı açıklamada, "Gelen teklifi kabul etmeden önce kompozisyonu inceledim ve çok iyi bir kadro olduğunu gördüm. Çok gol attıklarını hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.



Gelmeden önce takımın oyununu defansif anlamda güçlendirmesi gerektiğini düşündüğünü söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Çok basit dedim, iyi oynayan bir takımda oyunu defansif anlamda güçlendirmek ve takım çalışmasını geliştirmek yeterliydi. "şeklinde konuştu.



Takıma katıldığında her şeyin yolunda gittiğini aktaran Simeone, "Tüm oyuncular çok iyi yaştaydı, kendilerini sadece işlerine adadılar ve her şey de yolunda gitti. Birçok antrenörün taklit ettiği, eğlenceli futbol oynayan bir takımız. Bu, bu çalışmanın değerini daha da artırıyor" diyerek sözlerini tamamladı.





İLGİLİ VİDEO