Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Real Madrid ile oynayacakları derbi öncesinde takımının son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Arjantinli teknik adam, derbinin atmosferi, takımının fiziksel ve zihinsel durumu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
YORGUNLUK VE MOTİVASYON
Simeone, takımın yorgunluk düzeyi ve motivasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Her şey zihinde başlıyor, bu çok net. Fiziksel yorgunluk bir noktada etkili olabilir ama motivasyon hayatın her alanında önemli bir silahtır" diyerek, zihinsel dayanıklılığın önemine vurgu yaptı.
MAÇ ÖNCESİ TARTIŞMALAR
Teknik adam, derbi öncesi çıkan tartışmalar ve yapılan yorumlarla ilgilenmediğini belirtti. "Maç hazırlıklarının dışındaki konulara uzak kalıyorum, söylenenlerle ilgilenmiyorum. Derbi atmosferini anlatmak için sahadaki kaliteli oyunculara vurgu yapılmasını anlıyorum, ama futbolcular ve teknik direktörler olarak sadece bizi ilgilendiren şey işimize odaklanmak" dedi.
DERBİ ÖNCESİ HEYECAN
Simeone, önemli maçlar öncesinde her zaman gergin olduğunu ve bunun da maçların doğası gereği olduğunu söyledi. "Her zaman heyecanlıyım, gerginim, hevesliyim, mutluyum, duygusalım... Maçların bende uyandırdığı tüm bu duygularla doluyum. Atletico Madrid'e geldiğim ilk maç olan Malaga karşılaşmasından beri bu duygular hiç değişmedi" diye ekledi.
MAÇIN ÖNEMİ
Simeone, her maçın kendisi için yüksek bir öneme sahip olduğunu ifade etti. "Her maç on üzerinden ondur, hiçbir maçta yedi yoktur" diyerek, tüm maçlara aynı ciddiyetle yaklaştığını belirtti.
''ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ''
Real Madrid ile oynadıkları derbilerde Atletico Madrid'in gösterdiği ilerlemeden de bahseden Simeone, "Göreve geldiğimden bu yana çok şey değişti, kulüp ve takım olarak büyüdük. Bu büyümenin gerektirdiği sorumlulukları kabul etmek zorundayız ve şu anda bulunduğumuz konum da bunun bir göstergesi" dedi.
ATLETİCO'NUN OFANS GÜCÜ
Atletico Madrid'in hücum yönünü geliştirme çalışmalarına dair Simeone, "İki günde yaptıklarımızı tamamen değiştirmek zor, oyuncularımızı tanıdığımız için dengeyi bulmaya çalışıyoruz. Bazen doğru yapıyoruz, bazen ise değil. Ancak daha fazla zamana ihtiyacımız olduğu kesin" dedi.
DERBİ PLANI
Geçen sezon Real Madrid'e karşı aldıkları galibiyetlere değinen Simeone, bu sezon için Real Madrid'in eksik oyuncularını ve Atletico'nun stratejilerini şu şekilde değerlendirdi: "Rakip, Kroos gibi her teknik direktörün hayran olduğu ve her takımın ihtiyaç duyacağı kadar önemli bir oyuncuyu kaybetti. Onların, hücum gücünü daha iyi kullanabilmek için orta sahada o sakinliği sağlayacak oyuncuyu aradıklarını düşünüyorum. Biz ise yeni oyuncular getirdik, ama Modric veya Arda Güler oynasa da onların oyun tarzı pek değişmeyecek."
MAÇ HAZIRLIKLARI
Maç öncesi hazırlık süresinin kısıtlı olmasına dair sorulan soruya Simeone, "Zamana takılmıyorum, olanı kabul ediyoruz. Bilbao'ya karşı yarı final oynarken onlar beş gün dinlenmişti, biz ise iki günde sahaya çıkmıştık. Ancak kimse bunu hatırlamadı ya da önemsemedi. Çok iyi çalışan insanlar var ve onların çalışmalarına saygı duymak gerekiyor" şeklinde cevap verdi.
REAL'İN KADRO TERCİHLERİ
Son olarak Simeone, Real Madrid'in kadro tercihlerine değinirken, "Antrenörün Bellingham'ı ya forvet arkası ya da sol içte kullanarak başlama ihtimalini düşünüyorum. Modric veya Arda Güler orta sahada yer alsa da bu durum pek bir şey değiştirmeyecek, Rodrygo'nun varlığı da oyun planını fazla değiştirmeyecektir" dedi.
Simeone: ''Arda Güler oynasa da oyun tarzları değişmeyecek''
Atletico Madrid - Real Madrid derbisi hakkında genel değerlendirmeler yapan Diego Simeone, Arda Güler oynasa bile oyun tarzlarının değişmeyeceğini belirtti.
Son güncelleme 28 Eylül 2024 15:36
Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Real Madrid ile oynayacakları derbi öncesinde takımının son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Arjantinli teknik adam, derbinin atmosferi, takımının fiziksel ve zihinsel durumu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
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