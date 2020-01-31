Şimdi kazanma sırası sende!

Bilgi Ligi'nin ödüllü yarışmasında ödüllerden biri senin olsun istiyorsan seni bekliyoruz...

Şimdi kazanma sırası sende!
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31 Ocak 2020 12:44
GollerCepte'de sürpriz ödüller bitmedi. Gönül verdiğin takımın formasının* senin olması sana bağlı. Geçen hafta ilk üçe girenler ödüllerini aldı! İşte şimdi sahne senin. Hadi sen de haftalık yarışmaya katıl, soruları doğru bil ve bizden sürpriz ödül kazanma şansını yakala. Tek yapman gereken uygulamamızın "Eğlence" sayfasında yer alan Bilgi Ligi yarışmasındaki soruları en hızlı biçimde doğru yanıtlamak ve lider olmak için çekişmeye hazır olmak.

Bilgi Ligi'nde haftanın 1.si krampon, 2.si takımının forması, 3.sü ise futbol topu forması kazanacak.

*Formalar GollerCepte'nin stokları ile sınırlıdır. Bedeni ve sezonu değişkenlik gösterebilir."

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3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


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